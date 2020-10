पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट द्वारा कश्मीरी युवाओं के अपहरण का मामला सामने आने पर हंगामा मच गया । हालांकि

पेशावरः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट द्वारा कश्मीरी युवाओं के अपहरण का मामला सामने आने पर हंगामा मच गया । हालांकि PoK के रावलकोट सिटी में हुई इस घटना में स्थानीय लोगों ने अपहरण को नाकाम कर दिया। जिस युवक का अपहरण किया जाना था उसकी पहचान नौमान के रूप में की गई। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उस वाहन को तोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें युवक का किडनैप करने की कोशिश की गई।

Exposed: Today Pakistani Secret Agency ISI tried to kidnap a local youth Nauman in Rawlakot, Pakistan Occupied Kashmir (PoK). Locals united together to foil the daylight abduction of an innocent by the notorious Pakistan ISI. Pakistan continues its human rights violations in PoK. pic.twitter.com/AmAXVDX8rL