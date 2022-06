RSS के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी शिकंजे में, तमिलनाडु से यूपी ला रही पुलिस

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु के पुडुकुडी से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राज मोहम्मद बताया जा रहा है। यूपी पुलिस तमिलनाडु पुलिस की मदद से उसे लखनऊ लेकर आ रही है। दरअसल, देशभर के आरएसएस के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। धमकी मिलने के बाद सभी कार्यालयों की सुरक्षा के कड़े बंदोबश्त किए गए थे।

Raj Mohammad, the man who had threatened to blow up RSS offices at six locations, including two in Uttar Pradesh, detained in Pudukudi, Tamil Nadu. pic.twitter.com/vsKkz0eZCD