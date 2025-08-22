Main Menu

Air Hostess Career:  Air Hostess की कितनी होती है सैलरी? जानें कैसे मिलती है ये नौकरी

22 Aug, 2025

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं जहां हर दिन नया अनुभव हो, हर मंज़िल नई हो और जहाँ आपकी पर्सनालिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बने — तो एयर होस्टेस बनना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

नेशनल डेस्क: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं जहां हर दिन नया अनुभव हो, हर मंज़िल नई हो और जहाँ आपकी पर्सनालिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बने — तो एयर होस्टेस बनना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

यह प्रोफेशन न सिर्फ एक आकर्षक लाइफस्टाइल देता है, बल्कि मजबूत करियर ग्रोथ, शानदार सैलरी और देश-विदेश घूमने जैसे मौके भी देता है। चलिए जानते हैं कि इस चमकते करियर में कैसे कदम रखा जा सकता है।

एयर होस्टेस क्यों बनें?

एयर होस्टेस बनना सिर्फ मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत करने या फ्लाइट में सर्विस देने तक सीमित नहीं है। इस प्रोफेशन में:

  • आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने का मौका मिलता है

  • इमरजेंसी में एक्टिव रहने की ट्रेनिंग दी जाती है

  • प्रोफेशनल पर्सनालिटी और हाई लेवल प्रेजेंटेशन की मांग होती है

  • आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग मिलती है

  • और सबसे बड़ी बात — आप देश-विदेश घूमने के साथ अच्छा पैकेज भी कमाते हैं

एयर होस्टेस बनने के लिए योग्यता (Eligibility Criteria)

शैक्षणिक योग्यता:

  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम से)

  • स्नातक डिग्री होना एडवांटेज हो सकता है

फिजिकल स्टैंडर्ड्स:

  • महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट: 155 सेमी

  • पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट: 170 सेमी

  • वजन: हाइट के अनुपात में

  • मेडिकल फिटनेस ज़रूरी

  • क्लियर स्किन और अच्छी ग्रूमिंग

अन्य आवश्यकताएं:

  • इंग्लिश और हिंदी में प्रभावी संवाद कौशल

  • साफ़-सुथरी और प्रोफेशनल पर्सनालिटी

  • वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए

  • कुछ एयरलाइंस अविवाहित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं

उम्र सीमा (Age Limit)

  • डोमेस्टिक एयरलाइंस: 18 से 26 वर्ष

  • इंटरनेशनल एयरलाइंस: 21 से 28 वर्ष
    (कुछ एयरलाइंस उम्र सीमा में छूट भी देती हैं यदि स्किल्स और पर्सनालिटी एक्सेप्शनल हो)

एयर होस्टेस के लिए प्रमुख कोर्सेज

अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं:

  1. Diploma in Aviation, Hospitality & Travel Management (6-12 महीने)

  2. Certificate Course in Cabin Crew Training

  3. Bachelor's in Aviation Management (3 साल का डिग्री प्रोग्राम)

भारत में Frankfinn, Indigo Cadet Program, Air India Training Centre, और अन्य कई संस्थान ये कोर्स ऑफर करते हैं।

सेलेक्शन प्रोसेस: कैसे होता है एयर होस्टेस का चयन?

  1. CV/Resume सबमिशन: एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें

  2. लिखित परीक्षा: इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से जुड़ा टेस्ट

  3. ग्रुप डिस्कशन (GD): टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स का मूल्यांकन

  4. पर्सनल इंटरव्यू: पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और प्रोफेशनल अप्रोच पर फोकस

  5. मेडिकल एग्जाम: पूरी तरह से फिट होना ज़रूरी

  6. ट्रेनिंग: चयन के बाद 2-3 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग

सैलरी और सुविधाएं (Salary & Perks)

एयरलाइंस टाइप

अनुमानित सालाना सैलरी

डोमेस्टिक एयरलाइंस

₹4 लाख – ₹6 लाख

इंटरनेशनल एयरलाइंस

₹6 लाख – ₹15 लाख

प्राइवेट चार्टर्ड जेट

₹7 लाख – ₹12 लाख

अन्य लाभ:

  • फ्री या डिस्काउंटेड एयर ट्रैवल

  • मेडिकल इंश्योरेंस

  • स्टे और फूड अलाउंस

  • वार्षिक बोनस और प्रमोशन अवसर

इस करियर के फायदे क्या हैं?

  •  ग्लोबल एक्सपोज़र: अलग-अलग देशों और संस्कृतियों को समझने का मौका

  •  प्रोफेशनल ग्रोथ: अनुभव के साथ प्रमोशन और नई जिम्मेदारियाँ

  •  ट्रैवलिंग: पैसा कमाते हुए पूरी दुनिया घूमने का मौका

  •  पर्सनालिटी डेवलपमेंट: बेहतर कम्युनिकेशन, आत्मविश्वास और टीमवर्क

  • डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल: ग्रूमिंग, टाइम मैनेजमेंट और फिटनेस

 

