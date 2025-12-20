Main Menu

T20 World Cup 2026: आज दोपहर 1:30 बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान सूर्यकुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद

20 Dec, 2025

t20 world cup 2026 team india will be announced today at 1 30 pm

क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।  BCCI आज दोपहर 1.30 बजे ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान करेगा। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के...

ICC Men's T20 World Cup 2026: क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है।  BCCI आज दोपहर 1.30 बजे ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान करेगा। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड की जानकारी दी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद रहेंगे, जो आगामी विश्व कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए टीम की रणनीति साझा करेंगे।

ये हो सकता पूरा शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए संभावित 15 सदस्यीय भारतीय टीम

खिलाड़ी का नाम

भूमिका

सूर्यकुमार यादव

कप्तान

शुभमन गिल

उपकप्तान

अभिषेक शर्मा

बल्लेबाज

तिलक वर्मा

बल्लेबाज

हार्दिक पंड्या

ऑलराउंडर

शिवम दुबे

ऑलराउंडर

अक्षर पटेल

ऑलराउंडर

वॉशिंगटन सुंदर

ऑलराउंडर

जितेश शर्मा

विकेटकीपर

संजू सैमसन

विकेटकीपर

कुलदीप यादव

स्पिनर

वरुण चक्रवर्ती

स्पिनर

जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज

अर्शदीप सिंह

तेज गेंदबाज

हर्षित राणा

तेज गेंदबाज

भारत बनाम न्यूजीलैंड घरेलू सीरीज शेड्यूल (जनवरी 2026)

तारीख

फॉर्मेट

वेन्यू

11 जनवरी

पहला वनडे

वडोदरा

14 जनवरी

दूसरा वनडे

राजकोट

18 जनवरी

तीसरा वनडे

इंदौर

21 जनवरी

पहला टी20

नागपुर

23 जनवरी

दूसरा टी20

रायपुर

25 जनवरी

तीसरा टी20

गुवाहाटी

28 जनवरी

चौथा टी20

विशाखापत्तनम

31 जनवरी

पांचवां टी20

तिरुवनंतपुरम

 

Subscribe Now!