T20 World Cup 2026: आज दोपहर 1:30 बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान सूर्यकुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद
Edited By Radhika,Updated: 20 Dec, 2025 11:48 AM
क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। BCCI आज दोपहर 1.30 बजे ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान करेगा। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के...
ICC Men's T20 World Cup 2026: क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। BCCI आज दोपहर 1.30 बजे ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान करेगा। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड की जानकारी दी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद रहेंगे, जो आगामी विश्व कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए टीम की रणनीति साझा करेंगे।
ये हो सकता पूरा शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए संभावित 15 सदस्यीय भारतीय टीम
भारत बनाम न्यूजीलैंड घरेलू सीरीज शेड्यूल (जनवरी 2026)
|
तारीख
|
फॉर्मेट
|
वेन्यू
|
11 जनवरी
|
पहला वनडे
|
वडोदरा
|
14 जनवरी
|
दूसरा वनडे
|
राजकोट
|
18 जनवरी
|
तीसरा वनडे
|
इंदौर
|
21 जनवरी
|
पहला टी20
|
नागपुर
|
23 जनवरी
|
दूसरा टी20
|
रायपुर
|
25 जनवरी
|
तीसरा टी20
|
गुवाहाटी
|
28 जनवरी
|
चौथा टी20
|
विशाखापत्तनम
|
31 जनवरी
|
पांचवां टी20
|
तिरुवनंतपुरम
Related Story
India T20 World Cup 2026 Squad: World Cup 2026 का हिस्सा नहीं होंगे ये 5 दिग्गज खिलाड़ी, चेक करें...
टी20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंकाई प्रारंभिक टीम का ऐलान, दासुन शनाका होंगे कप्तान
पाकिस्तान ने अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान
टी20 विश्व कप 2026: शुभमन गिल को टीम में नहीं मिली जगह, सूर्यकुमार यादव ने बताई असली वजह
टी20 वर्ल्ड कप 2026: ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी पर पहला रिएक्शन आया सामने, video
T20 वर्ल्ड कप 2026: भारतीय फैंस को बड़ी राहत, इन प्लेटफॉर्म्स पर तय हुआ लाइव प्रसारण
T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ कल होगा भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की बिक्री शुरू, शुरूआती कीमत 100 रुपए, जानें कैसे बुक करें
टी20 विश्व कप में कैसी रहेगी पाकिस्तान की टीम, कप्तान सलमान आगा ने बता दिया
वेस्टइंडीज ने अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा की, जोशुआ डोर्न करेंगे कप्तानी