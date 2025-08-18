Video:अरब से आए मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात बाद दिया Shocking बयान, दुनिया भर के मौलवियों को किया चैलेंज

...सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ख़बर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें खुद को अरब से आया मुस्लिम युवक बताने वाले व्यक्ति ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात के बाद ऐसा बयान दिया, जिसने

International Desk: सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ख़बर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें खुद को अरब से आया मुस्लिम युवक बताने वाले व्यक्ति ने संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात के बाद ऐसा बयान दिया, जिसने सबको चौंका दिया। मुलाकात के दौरान युवक ने कहा-“जो कुछ प्रेमानंद जी कहते हैं, वही हमारे पैगंबर साहब ने भी कहा है।” उसका मानना है कि इस्लाम की कई शिक्षाएँ सीधे तौर पर सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं से मेल खाती हैं।** उसने यह भी दावा किया कि इस्लाम में मौजूद कई मूल्य वास्तव में सनातन धर्म से आए हैं।

2 अरब मुसलमान मानेंगे प्रेमानंद जी की बातें

अरब युवक ने आगे कहा कि यदि इन समानताओं को सही तरीके से दुनिया के सामने रखा जाए, तो दुनिया के 2 अरब मुसलमान भी प्रेमानंद जी की बातों पर विश्वास करेंगे। युवक ने कहा कि रामायण और गीता में जिन मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लेख है, वे कुरान में भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गीता और कुरान, दोनों का उद्देश्य है मानवता की स्थापना, सत्य का पालन और नैतिकता का संवर्धन। दोनों धर्मों की शिक्षाएँ इंसान को अच्छाई की राह पर ले जाती हैं और बुराई से दूर करती हैं।

प्रेमानंद जी की वाणी पर प्रतिक्रिया

युवक ने यह भी कहा कि प्रेमानंद जी की बातें आज के दौर में बेहयाई और गंदगी को खत्म कर समाज को मर्यादा और अच्छाई की ओर ले जाने वाली हैं। उसने खुलकर प्रेमानंद जी का समर्थन किया और कहा कि उनके प्रवचन लोगों को नैतिकता और सत्य के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। यह मुलाकात और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। कई लोगों ने इसे धर्मों के बीच आपसी सम्मान और समझ का प्रतीक बताया। धार्मिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना इस्लाम और सनातन धर्म की साझी शिक्षाओं और साझा मूल्यों को सामने लाती है। इस वीडियो ने विभिन्न धार्मिक समूहों में भी गंभीर चर्चा और संवाद को जन्म दिया है।



युवक ने मानवी तनेजा को भी सुनाई खरी-खरी

युवक ने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ जहर उगलते हुए बेहूदा बयान देने वाली मॉडल मानवी तनेजा की भी जमकर क्लास लगाई और कहा कि क्या तुमने अपनी मां से पूछा कि मैं कितनी टेस्ट-ड्राइव के बाद पैदा हुई थी?” युवक ने मानवी को बेहयाई की बातें छोड़ भारतीय संस्कृति का सम्मानकरने और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की भी सलाह दी।