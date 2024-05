हत्यारे बांग्लादेश सांसद के टुकड़े कर लाश सूटकेस में ले जाते दिखे, सामने आया सीसीटीवी फुटेज

कोलकाता: बांग्लादेश के एक सांसद की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। जिसमें हत्यारे सासंद के शव को सूटकेस में लेजाते हुए दिख रहे है। इन्हें कोलकाता के न्यू टाउन के एक अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाया गया है, जहां पुलिस को नेता की तलाश करते समय खून के धब्बे मिले थे। सांसद अनवारुल अजीम अनार की खाल उतारी गई और उनके शरीर के हिस्सों को शहर भर में फेंकने से पहले अपार्टमेंट में काट दिया गया। अनार कोलकाता पहुंचने के दो दिन बाद 14 मई से लापता था। अपार्टमेंट के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में दो लोग अपार्टमेंट से बाहर निकलते दिख रहे हैं। उनमें से एक के पास एक बड़ा सूटकेस है, जबकि दूसरे के पास कई प्लास्टिक बैग हैं।

पुलिस ने सांसद की हत्या के आरोप में बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी जिहाद हवलदार को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान, हवलदार ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि अनार की हत्या करने के बाद, समूह ने शव की खाल उतारी, सारा मांस निकाल दिया और पहचान की किसी भी संभावना को मिटाने के लिए उसे काट डाला। फिर अवशेषों को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया गया और शहर भर में फेंक दिया गया।

VIDEO | Police recover CCTV visuals from the apartment in #Kolkata where #Bangladesh MP Anwarul Azim Anar was last seen with his friend.



The initial probe into the “murder” of Bangladesh MP Anwarul Azim Anar revealed that one of his friends had paid around Rs 5 crore to kill the… pic.twitter.com/Dnix44WHLf — Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2024