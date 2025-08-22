BCCI में नौकरी का सुनहरा मौका! सीनियर, महिला और जूनियर टीमों के लिए मांगे गए आवेदन, मिलेगी लाख रुपये सैलरी

अगर आप भारतीय क्रिकेट का हिस्सा रह चुके हैं और अब चयन समिति का अहम हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष, महिला और जूनियर टीमों के चयनकर्ताओं के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां प्रतिष्ठित और...

नेशनल डेस्क: अगर आप भारतीय क्रिकेट का हिस्सा रह चुके हैं और अब चयन समिति का अहम हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष, महिला और जूनियर टीमों के चयनकर्ताओं के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी भरे पदों के लिए हैं, जिन पर चयनित होने वालों को आकर्षक वेतन भी मिलेगा।



किन पदों पर वैकेंसी निकली है?

-BCCI ने तीन अलग-अलग सेलेक्शन कमेटियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं:

-सीनियर पुरुष टीम के लिए 2 नेशनल सेलेक्टर

-महिला क्रिकेट टीम के लिए 4 चयनकर्ता (केवल महिलाएं)

-जूनियर पुरुष टीम के लिए 1 चयनकर्ता

योग्यता क्या होनी चाहिए?

-सीनियर पुरुष टीम के लिए:

-उम्मीदवार को इनमें से किसी एक मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है:

-कम से कम 7 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले हों

-या 30 फर्स्ट क्लास मैच

-या 10 वनडे इंटरनेशनल और 20 फर्स्ट क्लास मैच का अनुभव

महिला टीम के सेलेक्टर पद के लिए:

-कम से कम 5 साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुकी महिला खिलाड़ी होनी चाहिए

-पिछले 5 वर्षों में किसी चयन समिति की सदस्यता नहीं होनी चाहिए

जूनियर टीम के लिए सेलेक्टर:

-25 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव होना चाहिए

-पिछले 5 वर्षों में किसी भी चयन समिति का सदस्य न रहे हों

-कम से कम 5 साल पहले रिटायरमेंट लिया हो

चयन प्रक्रिया और वेतन:

चयनित उम्मीदवारों को BCCI द्वारा लाखों रुपये का वार्षिक वेतन मिलेगा। आवेदनकर्ताओं की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयन निष्पक्ष और योग्यता आधारित प्रक्रिया से होगा।

आवेदन की अंतिम तारीख:

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

BCCI ने इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए हैं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं: BCCI Official Notice – Selection Committee Application