Serious Injury Replacement: ऋषभ पंत की चोट ने BCCI को किया मजबूर, नया नियम देने जा रहा दस्तक

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत को लगी गंभीर चोट के बाद बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। लॉर्ड्स टेस्ट में विकेटकीपिंग के दौरान पंत की उंगली में चोट लगी थी, जबकि मैनचेस्टर टेस्ट में उन्हें पैर में गंभीर चोट...

नेशनल डेस्क: इंग्लैंड दौरे पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत को लगी गंभीर चोट के बाद बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। लॉर्ड्स टेस्ट में विकेटकीपिंग के दौरान पंत की उंगली में चोट लगी थी, जबकि मैनचेस्टर टेस्ट में उन्हें पैर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ा था। पंत की इस चोट ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान टीम इंडिया की रणनीति पर असर डाला और इसी के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है।

बीसीसीआई लेकर आया नया नियम

बीसीसीआई ने घरेलू मल्टी-डे मैचों के लिए ‘सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट’ नामक एक नया नियम पेश किया है, जो 2025-26 सीज़न से प्रभावी होगा। इस नियम के तहत यदि किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान गंभीर चोट लगती है और वह खेल जारी नहीं रख सकता, तो टीम मैनेजमेंट उस खिलाड़ी की जगह समान योग्यता वाले किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल कर सकेगा। इस रिप्लेसमेंट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए चयन समिति और मैच रेफरी की मंजूरी आवश्यक होगी।

क्या है इस नियम का उद्देश्य?

बीसीसीआई का कहना है कि "सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट" नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी खिलाड़ी की चोट टीम की रणनीति और प्रदर्शन को प्रभावित न करे और खेल का स्तर बनाए रखा जाए। अहमदाबाद में चल रहे अंपायरों के सेमिनार के दौरान इस नए नियम के साथ अन्य खेल स्थितियों के बारे में भी अंपायरों को जानकारी दी गई है।

कहां लागू होगा नया नियम?

यह नियम केवल मल्टी-डे मैचों, जैसे कि रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू अंडर-19 टूर्नामेंट में लागू होगा।

वाइट बॉल टूर्नामेंट्स जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में यह नियम प्रभावी नहीं होगा।

बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि आईपीएल में फिलहाल इस नियम को लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

क्या कहता है आईसीसी का नियम?

वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी केवल कन्कशन (सिर में चोट) की स्थिति में रिप्लेसमेंट की अनुमति देता है। कन्कशन की स्थिति में खिलाड़ी को कम से कम 7 दिनों तक किसी मैच में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। कन्कशन सब्स्टीट्यूट तभी लागू होता है जब खिलाड़ी को सिर पर चोट लगती है और वह खेल जारी रखने में असमर्थ होता है।