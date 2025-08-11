Main Menu

  • राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रेप के दोषी आसाराम को फिर..., बिगड़ती सेहत को देखते हुए बढ़ाई जमानत

Edited By Mansa Devi,Updated: 11 Aug, 2025 04:30 PM

रेप के दोषी आसाराम (86) को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम इस समय गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यह फैसला उनकी गंभीर...

नेशनल डेस्क: रेप के दोषी आसाराम (86) को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम इस समय गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यह फैसला उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित है।

मेडिकल रिपोर्ट्स पर मिली जमानत
आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने कोर्ट में उनकी हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कीं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके खून में 'ट्रोपोनिन लेवल' (दिल की बीमारियों का संकेत) बहुत ज़्यादा पाया गया है। फिलहाल आसाराम इंदौर के जुपिटर अस्पताल के ICU में भर्ती हैं, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है। इन रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने का फैसला किया।

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसी आधार पर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई थी।

अहमदाबाद में बनेगा स्पेशल मेडिकल पैनल
राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की सेहत की और गहन जांच के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में विशेष मेडिकल पैनल बनाने का आदेश दिया है, जिसमें दो हृदय रोग विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह पैनल आसाराम की सभी स्वास्थ्य समस्याओं की विस्तृत जांच करेगा। आसाराम का मामला हमेशा से ही विवादों में रहा है। उनकी बार-बार मेडिकल आधार पर जमानत की मांग और कोर्ट के फैसले हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं।

