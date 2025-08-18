iPhone 14: अब आधे से भी कम कीमत में मिल रहा iPhone 14, जानिए कैसे हजारों रुपये बचाकर उठाएं इस ऑफर का लाभ

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 18 Aug, 2025 10:06 AM

अगर आप लंबे समय से iPhone 14 खरीदने की सोच रहे थे तो आपके लिए एक शानदार मौका है। फ्लिपकार्ट पर इस फोन की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट आई है। यह स्मार्टफोन अब अपनी लॉन्च कीमत से करीब 30,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब अगले...

नेशनल डेस्क। अगर आप लंबे समय से iPhone 14 खरीदने की सोच रहे थे तो आपके लिए एक शानदार मौका है। फ्लिपकार्ट पर इस फोन की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट आई है। यह स्मार्टफोन अब अपनी लॉन्च कीमत से करीब 30,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब अगले महीने iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च होने की उम्मीद है।

कितना सस्ता हुआ iPhone 14?

➤ iPhone 14 (128GB): इस वेरिएंट की लॉन्च कीमत 79,900 रुपये थी लेकिन अब इसे सिर्फ 59,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।

➤ बैंक ऑफर: चुनिंदा बैंकों के कार्ड पर 4,000 रुपये का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। इससे फोन की कीमत और कम होकर 52,990 रुपये हो जाएगी।

➤ कुल बचत: इस तरह आपको लॉन्च कीमत से लगभग 31,000 रुपये की बचत होगी।

➤ EMI और एक्सचेंज ऑफर: आप चाहें तो इसे 1,863 रुपये की आसान EMI पर भी खरीद सकते हैं। साथ ही एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर आप इसे और भी सस्ते में ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Bomb Threat: दिल्ली के एक और स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, दहशत में छात्र और पेरेंट्स

अन्य स्मार्टफोन पर भी भारी छूट

iPhone 14 के अलावा फ्लिपकार्ट पर कई अन्य स्मार्टफोन्स पर भी शानदार डील्स मिल रही हैं:

➤ Vivo T3 Pro 5G: इस फोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये की असल कीमत के बजाय सिर्फ 22,999 रुपये में उपलब्ध है।

➤ Oppo F27 Pro Plus 5G: इस फोन का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 34,999 रुपये के बजाय मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर आसान किस्तों का ऑफर भी है।