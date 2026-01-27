बिहार में 18 नेताओं की सुरक्षा बदली, किसी का कवर घटा तो किसी को मिला ज्यादा सुरक्षा घेरा

बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 18 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव करते हुए नई सूची जारी की है।

नेशनल डेस्क: बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 18 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव करते हुए नई सूची जारी की है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, तेजस्वी यादव, मीरा कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक शामिल हैं। कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कई नेताओं का सुरक्षा घेरा कम या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने मंगलवार (27 जनवरी 2026) को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए पटना के डीजीपी को पत्र भेजा। यह फैसला 16 जनवरी को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था, जिसके बाद अब इसे लागू किया गया है।

शत्रुघ्न सिन्हा और तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी

बॉलीवुड अभिनेता व नेता शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, अब उन्हें Y कैटेगरी का सुरक्षा कवर मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को Z से घटाकर Y+ किया गया है, हालांकि उन्हें एस्कॉर्ट वाहन की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। उन्हें पहले Y+ सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब घटाकर X श्रेणी कर दिया गया है।

गिरिराज सिंह और विवेक ठाकुर की सुरक्षा बढ़ी

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, अब Y+ कैटेगरी का कवर दिया गया है।

नवादा से सांसद विवेक ठाकुर की सुरक्षा भी Y से बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह को Y सुरक्षा के साथ अब एस्कॉर्ट सुविधा भी मिलेगी।

नए नेताओं को मिला सुरक्षा कवर

हरनौत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार को पहली बार X श्रेणी की सुरक्षा

जमुई सांसद अरुण भारती को Y+ सुरक्षा

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान को Y श्रेणी की सुरक्षा

संजय सरावगी, मंगल पांडेय और ललन सिंह को Z सुरक्षा

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और जेडीयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भी Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है।

इसके अलावा:

नीतीश मिश्रा – Y श्रेणी

भगवान सिंह कुशवाहा (भोजपुर विधायक) – Y श्रेणी

पशुपति पारस और शकील अहमद की सुरक्षा घटी

पशुपति पारस की सुरक्षा Y से घटाकर X कर दी गई

कांग्रेस नेता शकील अहमद की सुरक्षा भी Y से X श्रेणी में लाई गई

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह को पहली बार X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

नितिन नवीन को बिहार आगमन पर Z सुरक्षा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार दौरे के दौरान Z कैटेगरी सुरक्षा और एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

तीन नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह खत्म

राज्य सरकार ने तीन वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी है, जिनमें शामिल हैं—