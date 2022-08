देश तय करे बिलकिस बानो एक महिला हैं या मुस्लिम,11 दोषियों की रिहाई पर बोलीं TMC नेता महुआ मोइत्रा

नई दिल्ली : गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता 'बिलकिस बानो' सामूहिक बलात्कार केस में 11 दोषियों की रिहाई पर जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा वहीं अब तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि देश को तय करना चाहिए कि बिलकिस बानो एक महिला हैं या मुस्लिम। इससे पहले बिलकिस बानो ने भी पहली बार दोषियों की रिहाई पर चुप्पी तोड़तो हुए कहा था कि ‘इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला’ लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और नाही उनके भले के बारे में सोचा। उन्होंने गुजरात सरकार से इस बदलने और उन्हें ‘‘बिना डर के शांति से जीने’ का अधिकार देने को कहा।

This nation had better decide whether Bilkis Bano is a woman or a Muslim. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 18, 2022