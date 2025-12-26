Main Menu

इस BJP नेता के बेटे पर लगे रेप के आरोप, पीड़िता ने की सुसाइड की कोशिश, सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप

26 Dec, 2025

bjp leader s son accused of rape victim attempts suicide

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में न्याय की गुहार लगा रही एक बलात्कार पीड़िता द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आत्महत्या के लिए नींद की गोलियां और जहर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज...

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में न्याय की गुहार लगा रही एक बलात्कार पीड़िता द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आत्महत्या के लिए नींद की गोलियां और जहर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को घटना स्थल से एक डिटेल्ड सुसाइड नोट मिला है। इसमें पीड़िता ने स्थानीय भाजपा नेता और शिवपुरी नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय दुबे और बेटे रजत शर्मा पर मानसिक उत्पीड़न और धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

 पीड़िता के अनुसार आरोपी रजत शर्मा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे। जब महिला को पता चला कि रजत की सगाई कहीं और तय हो गई है, तो उसने परिवार से संपर्क किया। सुसाइड नोट में दावा किया गया है कि नगर परिषद अध्यक्ष ने शुरुआत में आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उसे अपमानित कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 14 अप्रैल को पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने में देरी की, जिसका फायदा उठाकर उसी दिन आरोपी की सगाई संपन्न करा दी गई।

राजनीतिक दबाव और धमकियों का आरोप

अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ रही पीड़िता ने अपने नोट में लिखा है कि पिछले सात महीनों से उसे राजनेताओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और पुलिस के जरिए डराया-धमकाया जा रहा था। उस पर 50 लाख रुपये लेकर मामला वापस लेने का दबाव बनाया गया। पीड़िता ने अपने नोट में पीएम मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्याय की अंतिम अपील की है।

पुलिस की कार्रवाई

शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर के मुताबिक अप्रैल में BNS की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है और पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

