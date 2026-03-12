Main Menu

Daily horoscope: 12 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Edited By Updated: 12 Mar, 2026 08:06 AM

rashifal in hindi

मेष : मजबूत सितारा हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, धार्मिक कामों में

मेष : मजबूत सितारा हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, धार्मिक कामों में रुचि, मन-सफर के लिए राजी रहेगा।

वृष: सितारा सेहत के लिए कमजोर, इसलिए नापतोल कर खान-पान करना सही रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

मिथुन: व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

कर्क: शत्रुओं पर कदापि भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं।

सिंह : संतान साथ देगी, तालमेल रखेगी, उसका रुख आपके किसी काम को संवारने वाला हो सकता है।

कन्या : सितारा अदालती कामों को संवारने तथा इज्जत मान बनाए रखने वाला, मगर फैमिली फ्रंट पर तनाव रह सकता है।

तुला: किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे तो वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा।  

वृश्चिक: टीचिंग, कोचिंग, टयूशनिंग, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलगा।

धनु : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए मन बनाएंगे, उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी।  

मकर: सितारा चूंकि उलझनों झमेलों वाला है, इसलिए ध्यान रखें कि आपका कोई बना-बनाया काम न बिगड़ जाए। 

कुंभ: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कामकाजी टूरिंग भी लाभ देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति। 

मीन : सरकारी, गैर सरकारी कामों में कामयाबी देगा, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

