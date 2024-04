भाजपा वाले खुद को देशभक्त कहते हैं लेकिन जातिगत जनगणना के एक्सरे से डरते हैं : राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो अपने आप को देशक्त कहते हैं वो 90 प्रतिशत लोगों के लिए ‘न्याय' सुनिश्चित करने वाली जाति आधारित जनगणना के ‘एक्सरे' के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन वे जाति आधारित जनगणना को रोक नहीं सकते। उन्होंने यह भी कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी के लिए न्याय उनकी जिंदगी का मिशन बन गया है।



राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पार्टी के ‘क्रांतिकारी' घोषणापत्र से घबरा गए हैं। उनका कहना था, ‘‘मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90 प्रतिशत लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम कोई कार्रवाई करेंगे, हमने सिर्फ यह कहा कि यह पता लगाएंगे कि कितना अन्याय हो रहा है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अगर किसी को चोट लगी है और मैं कहूं कि आप एक्सरे करा लीजिए, तो इससे किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi at an event, says, "Caste census is not politics for me, it is my life's mission, and I will not leave it. No power can stop the caste census. As soon as the Congress government comes, we will first conduct caste census. This is my… pic.twitter.com/gkkBummL7Z — ANI (@ANI) April 24, 2024