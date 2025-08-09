फेक वोटर के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा- विध्वंसक हैं राहुल गांधी, बिना तथ्यों के लगा रहे हैं आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'फेक वोटर' के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के बयानों को 'विध्वंसक' और 'गैर जिम्मेदार' बताते हुए उनकी आलोचना की। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'फेक वोटर' के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के बयानों को 'विध्वंसक' और 'गैर जिम्मेदार' बताते हुए उनकी आलोचना की। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर बिना किसी तथ्य के आरोप लगा रहे हैं।

बीजेपी का पलटवार

आरोप लगाने की आदत: गौरव भाटिया ने कहा कि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है, तो वे ईवीएम या चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आरोप तो लगाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराती।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला: भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र किया, जिसमें कमलनाथ ने मतदाताओं की सूची 'टेक्स्ट फॉर्मेट' में मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता है और जिस फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दी जाती है, वह संविधान सम्मत है। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर राजनीतिक दल 'सर्च फॉर्मेट' में वोटर लिस्ट चाहते हैं, तो वे खुद उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।

प्राइवेसी और सीसीटीवी फुटेज: राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के आरोपों पर भाटिया ने कहा कि कानून के अनुसार, 45 दिनों तक फुटेज को सुरक्षित रखा जाता है। अगर कोई याचिका दायर होती है, तो इसे 45 दिनों के बाद भी रखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान के दौरान उम्मीदवार के पास सीसीटीवी का एक्सेस होता है और प्राइवेसी के चलते फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया जाता।

इस्तीफे की मांग

बीजेपी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से इस्तीफे की मांग की है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के नेता उसी चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव से जीते हैं, जिस पर वे भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर कोर्ट में जाकर शिकायत करनी चाहिए।