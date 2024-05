'BJP ने शुरू किया ऑपरेशन झाड़ू, ये AAP को कुचलना चाहते हैं', भाजपा पर बरसे सीएम केजरावाल

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश में हैं। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप का बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा। इसके बाद हमारी पार्टी का ऑफिस खाली किया जाएगा।



ये AAP चंद लोगों की पार्टी नहीं है

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "उन्हें (भाजपा) लगता है कि वे इस तरह से AAP को खत्म कर देंगे, AAP का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये AAP चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये 'AAP' 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। जिस तरह के काम हमने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 सालों में इस देश के लोगों ने कभी नहीं देखे। दिल्ली और पंजाब में हमने सरकारी स्कूल ठीक करने शुरू कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये पीएम मोदी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने तय किया कि इन्हें रोको और गिरफ्तार कर लो। अब हम महिलाओं को हजार-हजार रुपये देने जा रहे हैं। AAP एक विचार है। इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इसके विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे?।"



#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, " BJP has started 'Operation Jhaadu' so that we don't grow big and become a challenge to them. Through 'Operation Jhaadu', AAP's big leaders will be arrested, they are being arrested and in the coming days, AAP's bank accounts will be… pic.twitter.com/ysoh0gocjG — ANI (@ANI) May 19, 2024