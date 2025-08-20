Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • भारत के डिजिटल भविष्य की नींव मजबूत करेगा BSNL का बड़ा कदम, Jabalpur बनेगा ग्लोबल टेलीकॉम स्किलिंग हब

भारत के डिजिटल भविष्य की नींव मजबूत करेगा BSNL का बड़ा कदम, Jabalpur बनेगा ग्लोबल टेलीकॉम स्किलिंग हब

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Aug, 2025 04:51 PM

bsnl s big step will strengthen the foundation of india s digital future

भारत की डिजिटल क्रांति एक नए मुकाम पर पहुंच रही है और अब कनेक्टिविटी को प्रगति की नई मुद्रा माना जा रहा है। इसी दिशा में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए चार वैश्विक तकनीकी कंपनियों - एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के...

नेशनल डेस्क: भारत की डिजिटल क्रांति एक नए मुकाम पर पहुंच रही है और अब कनेक्टिविटी को प्रगति की नई मुद्रा माना जा रहा है। इसी दिशा में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए चार वैश्विक तकनीकी कंपनियों - एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में भविष्य-उन्मुख टेलीकॉम ईकोसिस्टम तैयार करना और देश के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी स्किल्स से लैस करना है।

इस पहल के तहत, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बीएसएनएल के मुख्य प्रशिक्षण संस्थान भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग (BRBRAITT) में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों को मिलाकर बनाया जाएगा एक टेलीकॉम इनोवेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर (TIRTC), जो भविष्य में 5G, 6G, AI और साइबर सुरक्षा में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।

प्रमुख तकनीकी भागीदारी:-

एरिक्सन: जबलपुर में 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा, जहां छात्रों को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप ऑन-साइट और ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।

क्वालकॉम: 5G और AI में एडवांस्ड कोर्सेज शुरू करेगा, जिसमें पहले 100 छात्रों के लिए इंटर्नशिप और फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी।

सिस्को: अपने नेटवर्किंग एकेडमी के माध्यम से देशभर में नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग को बढ़ाएगा, खासकर गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ मिलकर।

नोकिया: 5G और AI-ML लैब की स्थापना करेगा, जहां कोर नेटवर्क और उभरते टेलीकॉम एप्लिकेशनों पर फोकस किया जाएगा। नोकिया और बीएसएनएल की जॉइंट सर्टिफिकेशन से छात्रों की इंडस्ट्री में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

कौन कर सकता है कोर्स?
यह कोर्स सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं होगा। इसमें कामकाजी पेशेवर, सरकारी कर्मचारी और उद्यमी भी भाग ले सकेंगे। पाठ्यक्रम की अवधि 2 सप्ताह से लेकर 84 घंटे तक की होगी। इसका उद्देश्य केवल स्किलिंग नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेलीकॉम एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देना है।

स्थानीय और राष्ट्रीय असर
इस परियोजना से जहां मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वहीं देश को मिलेगा एक ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम वर्कफोर्स। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी, तेज सर्विस और नए इनोवेटिव टेलीकॉम सॉल्यूशन मिल सकेंगे। यह पहल डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को भी नई गति देगी। खास बात यह भी है कि लंबे समय बाद बीएसएनएल मुनाफे में लौट आया है, जो इस परिवर्तन की मजबूत नींव का संकेत है।

भारत: सिर्फ ‘मेक इन इंडिया’ नहीं, अब ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’
भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक नवाचार का नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है। 5G, AI, IoT और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों में भारत वैश्विक मानक स्थापित करेगा और इस परिवर्तन का केंद्र होगा जबलपुर।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!