नई दिल्लीः चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि हमने भारत के रक्षा आयात में 700 फीसदी का विकास देखा है। जनरल रावत 'कैटालाइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट' विषय पर आयोजित एक ई-सिम्पोजियम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। सीडीएस रावत ने कहा कि साल 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ रुपए था जो साल 2018-19 में 10,750 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में रक्षा निर्यातकों की सूची में भारत का 19वां स्थान रहा, जो अब तक सबसे ज्यादा है।

We witnessed a staggering 700% growth in defence exports from Rs 1521 Cr in 2016-17 to Rs 10,745 Cr in 2018-19, an all time high ranking of 19th in the list of defence exporters in 2019: CDS General Bipin Rawat at e-symposium on 'Catalysing Defence Exports' via video conferencing pic.twitter.com/Kh0gPQCBjF