कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर रमेश कुमार की ''रेप को एन्जॉय करो'' वाली विवादित टिप्पणी को लेकर पार्टी की खूब किरकरी हो रही है। कांग्रेस ने रमेश कुमार के बयान पर नारजगी जताई है और उनको लताड़ लगाई।

नेशनल डेस्क: कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर रमेश कुमार की 'रेप को एन्जॉय करो' वाली विवादित टिप्पणी को लेकर पार्टी की खूब किरकरी हो रही है। कांग्रेस ने रमेश कुमार के बयान पर नारजगी जताई है और उनको लताड़ लगाई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विधायक रमेश कुमार का बयान निंदनीय और असंवेदनशील और पार्टी इससे सहमत नही है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच गुरुवार को हुए घोर आपत्तिजनक और असंवेदनशील मजाक से पार्टी असहमत है।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka Congress MLA Ramesh Kumar evades reporters' questions on if he will apologise for his 'rape' remark made in the state Assembly, yesterday. pic.twitter.com/kUS1IVnIUx