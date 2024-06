'कलेक्टर्स को धमका रहे अमित शाह' के दावे का विवरण साझा करें कांग्रेस, ECI ने मांगा जवाब

नेशनल डेस्क : निर्वाचन आयोग ने रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उस दावे को लेकर तथ्यात्मक विवरण मांगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों से फोन करके बात की। रमेश को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि वह रविवार शाम 7 बजे तक अपने दावों का विवरण साझा करें।









Election Commission seeks factual information and details from Congress leader Jairam Ramesh for his public statement, through a post on his social media handle, alleging calls made by the Home Minister to 150 DMs just days before the scheduled counting of votes.



EC has sought… pic.twitter.com/129N2yLlYM — ANI (@ANI) June 2, 2024