नेशनल डेस्कः कोरोना ने लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। कोरोना संकट के बीच देश में लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में ही हैं। ऐसे में लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें इसलिए पुलिस नए-नए तरीकों से उन्हें समझा रही है। ऐसे में झारखंड पुलिस ने लोगों को नई ABCD सिखा दी। अभी तक आप A for Apple, B for Bat, C for Cat पढ़ते आए आ रहे थे लेकिन झारकंड पुलिस ने पूरी वर्णमाला को कोरोना से जोड़ दिया है। अब A for का मतलब Apple नहीं बल्कि A for 'avoid crowd' है यानि कि भीड़भाड़ से बचो।

वहीं B for beware of fake news यानी फर्जी खबरों से सावधान, C for 'clean your hands' यानी अपने हाथ साफ करो और कुछ ऐसा ही S का मतलब S for 'Social distancing' यानि कि दूरी बनाई रखें और U for 'Use masks' है जिसका मतलब घर से बाहर आते समय मास्क पहनें। जारखंड पुलिस ने जगह-जगह इन बदले हुए वर्णमालापोस्टर चिपकाए हैं। ताकि लोग इन्हें पढ़े और कोरोना से बचाव का संदेश समझें। पुलिस की इस अनोखी पहल की चर्चा पूरे शहर में है। वहीं लोग भी समझ रहे हैं कि यह सब उनकी ही भलाई केे लिए है।