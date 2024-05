भीषण चक्रवात रेमल आज रात बंगाल तट से टकराएगा, बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, अलर्ट जारी

नेशनल डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गई है और इसके रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच टकराने की आशंका है।

रेमल, जिसका अरबी में अर्थ रेत होता है, इस सीज़न में बंगाल की खाड़ी में पहला प्री-मॉनसून चक्रवात है। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली का अनुसरण करते हुए, यह नाम ओमान द्वारा प्रदान किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार, 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। 27 और 28 मई को रेमल के प्रभाव के कारण पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।

चक्रवात के ताजा अपडेट:

-रविवार सुबह अपने नवीनतम बुलेटिन में, आईएमडी ने कहा कि रेमल छह किमी प्रति घंटे की गति से लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह खेपूपारा (बांग्लादेश) से लगभग 290 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम, मोंगला (बांग्लादेश) से 330 किमी दक्षिण, सागर द्वीप समूह (पश्चिम बंगाल) से 270 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, दीघा (पश्चिम बंगाल) से 390 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व और 310 किमी दूर केंद्रित है। आज सुबह 5:30 बजे तक कैनिंग (पश्चिम बंगाल) से दक्षिण-दक्षिणपूर्व किमी।



-मौसम विभाग ने कहा कि 110-120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ रेमल के रविवार आधी रात को सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल और आसपास के बांग्लादेश तटों को पार करने की उम्मीद है। भूस्खलन के समय, 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर के कारण तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भर जाने की आशंका है।

-चक्रवात के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के तटीय जिले 26 और 27 मई को रेड अलर्ट पर हैं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है।

