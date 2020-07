रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनका दौरा 17 और 18 जुलाई को संभव हो सकता है।

जम्मू: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनका दौरा 17 और 18 जुलाई को संभव हो सकता है। इस मौके पर उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। सिंह अंग्रिम मोर्चों का जायजा लेंगे जहां भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है।

Defence Minister Rajnath Singh will visit Ladakh and Jammu & Kashmir on July 17-18. He will be accompanied by Army Chief General Manoj Mukund Naravane, and will be visiting forward locations there. pic.twitter.com/d3ycP49HEq