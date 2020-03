उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में अब तक पुलिस ने 531 FIR दर्ज की हैं और 1647 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली हिंसा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके का है जहां पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल को गोली मारी गई थी और डीसीपी शाहदर

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में अब तक पुलिस ने 531 FIR दर्ज की हैं और 1647 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली हिंसा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके का है जहां पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल को गोली मारी गई थी और डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा तथा एसीपी गोकुलपुरी अनुज कुमार घायल हुए थे।

Radia silence by media on lynching of policepic.twitter.com/KC6MsWWXR2