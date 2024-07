अटल सेतु ब्रिज से छलांग लगा इंजीनियर ने किया सुसाइड, वीडियो आया सामने

नई मुंबई: डोंबिवली के 38 वर्षीय एक इंजीनियर की बुधवार दोपहर कथित तौर पर अटल सेतु से कूदकर मौत हो गई। वह कथित तौर पर आर्थिक तंगी के कारण तनाव में था। पुलिस इंस्पेक्टर अंजुम बागवान ने कहा, "पीड़ित की पहचान के श्रीनिवास के रूप में हुई है, क्योंकि हमें उसके दस्तावेज मिले हैं जो उसने पुल पर छोड़ दिए थे। वह अपनी कार में आया और अटल सेतु से कुदकर जान दे दी।" देर शाम एक अधिकारी ने बताया कि उसकी तलाश की जा रही है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीनिवास दोपहर करीब 12.30 बजे अटल सेतु, मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक के न्हावा शेवा छोर पर अपनी कार पार्क करने के बाद समुद्र में कूद गए। अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने अटल सेतु बचाव दल, तटीय पुलिस और स्थानीय मछुआरों के साथ उसकी तलाश शुरू की।

