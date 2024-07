मुंबई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों की सड़कें हुई जलमग्न... उड़ान सेवाएं भी प्रभावित

नेशनल डेस्क: शुक्रवार सुबह मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। भारी बारिश के कारण पूरे शहर में यातायात बाधित हुआ और साथ ही हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। भारी बारिश जारी रहने की संभावना है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार और शनिवार के लिए शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।



इन सड़कों पर जलभराव

आईएमडी ने सुबह 8.30 बजे अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। शाम 4 बजे के आसपास 3.8 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठने की भी संभावना है। चेंबूर, पी डी'मेलो रोड, एपीएमसी मार्केट और तुर्भे माफ्को मार्केट, किंग्स सर्कल जैसे इलाकों में जलभराव की खबरें आईं। इन जगहों पर लोगों को घुटनों तक पानी में चलते हुए देखा गया। पिछले 24 घंटों में शहर में 93.16 मिमी औसत बारिश हुई, जबकि पूर्वी उपनगरों में 66.03 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 78.93 मिमी बारिश दर्ज की गई।



#WATCH | Maharashtra: Waterlogged roads in King's Circle area of Mumbai amid heavy rains in the city pic.twitter.com/m3O8uCYmTD — ANI (@ANI) July 12, 2024