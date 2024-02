INDIA गठबंधन को जम्मू-कश्मीर में लगा बड़ा झटका, फारूक अब्दुल्ला बोले- अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव

नेशनल डेस्क: जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक बड़ी फूट पड़ना शुरू हो गई है। ताजा घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर से सामने आया है, जहां पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।



अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस

सीट बंटवारे पर श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा, ''जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, तो मैं एक बात क्लीयर कर देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है।'' जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बारे में पूछे जाने पर तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनावों के साथ होंगे।'' संयोग से, कठुआ जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। कई समर्थक और जिला पदाधिकारी भी पिछले महीने नेशनल कांफ्रेंस से भाजपा में चले गए।

#WATCH | Srinagar: On elections in J&K and seat sharing, National Conference Chief Farooq Abdullah says, "I think that elections in both states will be held with the Parliamentary elections. As far as seat sharing is concerned, NC will contest alone and there's no doubt about… pic.twitter.com/e2pLpX3YVB — ANI (@ANI) February 15, 2024