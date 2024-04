रेलवे स्टेशन के पास होटल में लगी आग, 6 की मौत, बचाव कार्य जारी

नेशनल डेस्क: एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में आग लगने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी रहने के कारण 20 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।



मौके पर पहुंचीं होम गार्ड और फायर सर्विसेज की डीजी शोभा ओहतकर ने संवाददाताओं से कहा, "हमने 16,000 से अधिक होटलों का फायर ऑडिट किया है और यह अभी भी चल रहा है। फायर ऑडिट में उन्हें विशेष निर्देश दिए जाते हैं। कुछ लोग निर्देशों का पालन करते हैं और कुछ लोग निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, यह लापरवाही के कारण होता है। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लगी है।”



