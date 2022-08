India Ki Udaan: गूगल ने नए अंदाज में सेलिब्रेट की भारत की आजादी, DDLJ का सीन देख फैंन्स ने किया ये रिएक्ट

नेशनल डेस्क: भारत इस बार अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर कोई अपने तरीके से इस खास दिन को स्पेशल बना रहा है। गूगल ने भारत की आजादी के 75 साल सेलिब्रेट करते हुए एक बहुत खूबसूरत वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देश की पॉलिटिक्स से लेकर विज्ञान के क्षेत्र के कुछ सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मोमेंट्स का एक मोंटाज है। हालांकि इस वीडियो में एक खास जगह पर फैंन्स का दिल अटक गया।

75 years of asking questions.

75 years of finding solutions.

75 years of flying to new heights.

75 years of #IndiaKiUdaan.



