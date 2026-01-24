Love Marriage का खौफनाक अंत, कैब ड्राइवर पति ने ही कर दी पत्नी की हत्या

Main Menu

ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के मुतैना गांव में नहर के पास जंगल से बरामद अज्ञात महिला के शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि महिला का अपना पति ही था।

नेशनल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के मुतैना गांव में नहर के पास जंगल से बरामद अज्ञात महिला के शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि महिला का अपना पति ही था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान शिखा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अलीगढ़ जिले के चंडौस इलाके की रहने वाली थी। वह ग्रेटर नोएडा के एक होटल में काम करती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी पति पेशे से कैब चालक है। दोनों की मुलाकात कैब सेवा के दौरान हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई।

जांच में यह भी सामने आया कि शिखा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी है। इसके बावजूद उसने आरोपी के साथ सिकंदराबाद स्थित एक मंदिर में विवाह कर लिया था। शादी के बाद दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से दो दिन पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को एक अज्ञात युवक के साथ बाइक पर जाते हुए देख लिया था। इसी घटना के बाद उसे पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा। शक और जलन ने धीरे-धीरे हिंसक रूप ले लिया।

हत्या वाले दिन आरोपी ने शिखा से कहा कि उसे किसी रिश्तेदार के यहां जाना है। वह पत्नी को अपनी कैब में बैठाकर सिकंदराबाद से दनकौर की ओर ले गया। रास्ते में सुनसान जगह देखकर आरोपी ने चुन्नी से शिखा का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने शव को नहर किनारे जंगल में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।

अगले दिन राहगीरों ने नहर किनारे महिला का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान एक संदिग्ध वैगनआर कार कैमरे में कैद मिली, जिसके आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंच सकी।

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। यह वारदात रिश्तों में अविश्वास, शक और जलन के खतरनाक अंजाम को उजागर करती है।

