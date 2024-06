भारतीय व्यक्ति ने नाक से टाइप करके अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

नेशनल डेस्क: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक ऐसे भारतीय व्यक्ति के बारे में पोस्ट किया है जिसने 'नाक से वर्णमाला टाइप करने में सबसे तेज समय' का खिताब हासिल करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने विनोद कुमार चौधरी का एक वीडियो साझा किया, जो अपनी नाक से टाइपिंग करते नजर आ रहे थे।

2023 में, 44 वर्षीय विनोद ने 27.80 सेकंड के समय के साथ खिताब जीता, उसके बाद उसी वर्ष 26.73 सेकंड के समय के साथ खिताब जीता। इस बार विनोद ने 25.66 सेकेंड के समय के साथ अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। शीर्षक के लिए, विनोद को एक मानक QWERTY कीबोर्ड पर रोमन वर्णमाला टाइप करना था, और प्रत्येक अक्षर के बीच एक स्थान टाइप करना था।

