तलाक की अफवाहों के बीच हार्दिक पंड्या की पोस्ट वायरल,  'मेरी संपत्ति पर केवल मां का हक'

नई दिल्ली: पत्नी नताशा स्टेनकोविक से तलाक की अफवाहों के बीच टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हार्दिक और नताशा एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस जोड़े ने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए पोस्ट नहीं किया है और नतासा को मौजूदा आईपीएल 2024 के दौरान हार्दिक और उनकी टीम मुंबई इंडियंस का समर्थन करते हुए भी नहीं देखा गया था।

नतासा की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी ने आग में घी डालने का काम किया जब उसने हार्दिक पर कटाक्ष करते हुए एक गुप्त पोस्ट साझा किया। नतासा की इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, ''कोई सड़क पर उतरने वाला है।'' उनकी कहानी के तुरंत बाद, रिपोर्टें वायरल हो गईं कि बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल ने अपने तलाक के लिए गुजारा भत्ता के रूप में हार्दिक की 70% संपत्ति का दावा किया है।

हालाँकि, हार्दिक को गुजारा भत्ता के रूप में बड़ी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी और नतासा के साथ तलाक होने पर भी उन्हें अपनी बहुत सारी संपत्ति नहीं खोनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2017 की क्लिप में हार्दिक खुलासा करते हैं कि उनकी सारी संपत्ति उनकी मां के नाम पर है। उसी क्लिप में, हार्दिक भविष्य में अपने पार्टनर के साथ संभावित तलाक के बारे में भी बात करते हैं और दावा करते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर उन्हें पैसे नहीं खोने पड़ेंगे।

How smart is hardik pandya? 😂Blud had his money already transferred in mother's account so after divorce with Natasa Stankovic, he won't lose much pic.twitter.com/PMmxgvbODh