ब्रेकअप के बाद भी एक्स ब्वाॅयफ्रेंड अली गोनी के साथ रहती थी Natasa Stankovic, अब हार्दिक के साथ लेंगी तलाक

नेशनल डेस्क: एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या की तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा दिया है। फिलहाल हार्दिक पांड्या ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच नताशा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ नजर आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इनके बीच अनबन की खबरें तेज हैं। ऐसा भी यह भी खबर सामने आई है कि हार्दिक अपनी प्रॉपर्टी का 70 प्रतिशत हिस्सा नताशा को देंगे। हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई हैा।



नताशा, हार्दिक पांड्या को डेट करने से पहले अली गोनी (Aly Goni) के साथ थी। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे। अली और नताशा ने 'नच बलिये 9' में भी पार्टिसिपेट किया था। तब अहमद खान ने इनके ब्रेकअप पर सवाल किया था। इसका जो जवाब अली गोनी ने दिया, वह अब सुर्खियों में है।

Even after marriage with Hardik Pandya, Natasha stankovic meets her ex-boyfriend Aly Goni.



