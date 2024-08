देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का कहर, कई राज्यों में स्थिति गंभीर, चारधाम यात्रा रोकी

नेशनल डेस्क: मानसून के सक्रिय होने से देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई राज्यों में हालात चिंताजनक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बारिश के चलते गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।







वायनाड में बारिश के कारण अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है, और लापता लोगों की खोज जारी है। केरल के वायनाड में भूस्खलन और तेज बारिश के कारण हालात अत्यंत गंभीर हो गए हैं। कुल 293 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 130 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और 240 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने वायनाड में आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। सेना द्वारा किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र में अभी भी राहत कार्य जारी है।



Cloud burst causes massive devastation in Himachal Pradesh. The devastating flood in Kullu district caused huge loss of life and property. The next few days could be very difficult for the state. stay home stay safe#himachalpradeshrains #Himachal pic.twitter.com/CQfSp0ZBga — Tilak Thakur (@thakur_tilak) August 1, 2024