Himachal Pradesh: भारी बारिश के बाद ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर, आज सुबह कुल्लू में एक विशाल इमारत नदी में बह गई, देखें लाइव वीडियो

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में गुरुवार को एक जलविद्युत परियोजना स्थल के पास बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 32 अन्य लापता हैं। बचाव अधिकारी लापता लोगों का पता लगाने के लिए मौके पर मौजूद हैं।

वहीं, कुल्लू में कल से हो रही भारी बारिश के बाद ब्यास और पार्वती नदियाँ उफान पर हैं और पानी के तेज़ बहाव में सड़क का एक हिस्सा भी बह गया है। इस बीच हिमाचल में बहुमंजिला इमारत पानी में डूब गई जिसका एक भयावह वीडियो भी सामने आया।

वहीं, उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बीच समेज खड्ड में बादल फट गया और रामपुर उप-विभागीय प्रशासन, NDRF, SDRF, CISF और होम गार्ड के अधिकारियों की एक टीम बचाव अभियान में शामिल थी। उन्होंने कहा, "उपमंडलीय मजिस्ट्रेट निशांत तोमर मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अब तक हमें पता चला है कि 32 लोग लापता हैं और एक शव मलबे से निकाला गया है।"

Multi-story building submerged in water, After heavy rains since yesterday in #Kullu, the Beas and Parvati rivers are on spate and a part of the road is also washed away in the heavy flow of water. pic.twitter.com/82HjSOOnAi