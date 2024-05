ठाणे की रसायन फैक्टरी में जोरदार धमाका, 1 km तक गूंजी आवाज़, 4 लोगों की मौत, 45 घायल

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र की एक रसायन फैक्टरी में बॉयलर फटने की घटना सामने आई है। यह हादसा ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार को हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई, जबकि 45 घायल होने की जानकारी सामने आई है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ एक किलोमीटर तक सुनी गई।

घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के फेज-2 स्थित एम्बर केमिकल कंपनी में हुआ। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए।

<

#WATCH | Maharashtra: Fire breaks out due to a boiler explosion in a factory located in the MIDC area in Dombivli. More than four fire tenders rushed to the site.



Details awaited. pic.twitter.com/gsv1GCgljR