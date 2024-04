नेशनल डेस्कः चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल, माना जा रहा है कि कांग्रेस की जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा उसे टैक्स देना पड़ सकता है। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 1745 करोड़ रुपये का नया नोटिस मिला है। यह पार्टी से 1823 करोड़ से अधिक कर की मांग करने के कुछ दिनों बाद आया है। कुल मिलाकर आयकर कार्यालय ने अब तक कांग्रेस पार्टी से 3,567 करोड़ रुपये का कर मांगा है।

जितनी संपत्ति उससे दोगुना देना पड़ सकता है टैक्‍स

समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ताजा आयकर नोटिस वर्ष 2014-15 (663 करोड़), 2015-16 (लगभग 664 करोड़) और 2016-17 (लगभग 417 करोड़) से जुड़े हैं। यह कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पार्टी की कुल संपत्ति लगभग 1,430 करोड़ रुपये है।



सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक दलों को कर छूट समाप्त करने के बाद पूरे संग्रह पर कर मांग की गणना की गई थी। विभाग ने कांग्रेस पर "तृतीय-पक्ष प्रविष्टियों" के लिए भी कर लगाया है। ये प्रविष्टियाँ कथित तौर पर छापे के दौरान इसके कुछ नेताओं से जब्त की गई डायरियों में की गई थीं। शुक्रवार को कांग्रेस को विभाग से नोटिस मिला था, जिसमें टैक्स के रूप में 1823 करोड़ रुपये की भारी रकम मांगी गई थी। इनकम टैक्स अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ पहले ही निकाल लिए हैं।

The Congress party has received fresh notices from the Income Tax department with tax demand amounting to over ₹1745 crore.



Total tax demand on Congress now reaches Rs 3567 crore, which is 2 ½ times more than the Congress's Total disclosed Assets and Cash.



