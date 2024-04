भारत और कुवैत ने निवेश सम्मेलन 2.0 के दौरान सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

इंटरनेशनल डेस्क. कुवैत में भारतीय दूतावास ने भारत-कुवैत निवेश सम्मेलन 2.0 की मेजबानी की, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सम्मेलन के दौरान भारत और कुवैत ने वित्तीय और नियामक क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर जानकारी साझा करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह सम्मेलन भारतीय व्यापार और व्यावसायिक परिषद (आईबीपीसी), निवेश कंपनियों के संघ (यूआईसी) और कुवैत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के सहयोग से आयोजित किया गया था।



कुवैत में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा- भारत-कुवैत निवेश सम्मेलन 2.0 का आयोजन दूतावास द्वारा आईबीपीसी यूआईसी और केसीसीआई के सहयोग से किया गया था। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (KIA) के प्रबंध निदेशक मुख्य अतिथि थे। जीआईएफटी सिटी, एनआईआईएफ, इन्वेस्टइंडिया और सीआईआई के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

The 🇮🇳 🇰🇼 Investment Conference 2.0 was organized by Embassy with support of IBPC, UIC and KCCI. Managing Director of Kuwait Investment Authority (KIA) was the Chief Guest. Senior-official led delegations from GiFT city, NIIF, InvestIndia and CII participated. pic.twitter.com/atmJsS2A8S— India in Kuwait (@indembkwt) April 23, 2024