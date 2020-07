पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर हलचल तेज हो गई है। भारत-चीन सीमा पर वायुसेना ने अपना दम दिखाया है और LAC पर भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों की तैनाती की है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई एमकेआई-30 (SUMki-30) और मिग-29 (Mig-29) फाइटर जे

लद्दाखः पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर हलचल तेज हो गई है। भारत-चीन सीमा पर वायुसेना ने अपना दम दिखाया है और LAC पर भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों की तैनाती की है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई एमकेआई-30 (SUMki-30) और मिग-29 (Mig-29) फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की है।

