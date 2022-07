उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा के बाद बोले PM मोदी, विनम्रता के लिए जाने जाते हैं जगदीप धनखड़

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आगामी छह अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की। वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि, 'किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वह अपने साथ एक शानदार कानूनी, विधायी और गवर्नर करियर लेकर आए हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि VP हमारे वीपी उम्मीदवार होंगे।'

Shri Jagdeep Dhankhar Ji has excellent knowledge of our Constitution. He is also well-versed with legislative affairs. I am sure that he will be an outstanding Chair in the Rajya Sabha & guide the proceedings of the House with the aim of furthering national progress. @jdhankhar1 pic.twitter.com/Ibfsp1fgDt — Narendra Modi (@narendramodi) July 16, 2022