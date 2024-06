जय भीम, जय फिलिस्तीन...ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद लगाया नारा, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली : 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज सांसद के रुप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले जयभीम बोला, इसके बाद जयमीम, जय तेलंगाना और जय फिलस्तीन का नारा लगाया।







आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से पहली बार 2004 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है।

Sworn in as member of Lok Sabha for the fifth time. Inshallah I will continue to raise issues of India’s marginalised with sinceritypic.twitter.com/OloVk6D65B — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 25, 2024