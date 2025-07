आपराधिक कानूनों के पूरा हुआ 1 साल: अमित शाह बोले- 'देश में कहीं पर भी दर्ज हो FIR, 3 साल में मिलेगा न्याय'

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक बड़ा दावा किया है। आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरा होने पर शाह ने कहा कि भारत के नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू होने में अधिकतम 3 साल का समय लगेगा, लेकिन इसके बाद देश के किसी भी हिस्से में दर्ज FIR पर तीन साल के भीतर न्याय मिल जाएगा। गृह मंत्री ने यह बात दिल्ली में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कही।

<

#WATCH | Delhi: At an event on the completion of one year of the three new criminal laws, Union Home Minister Amit Shah says, "In a way, these three laws are going to transform the criminal justice system in the days to come...The biggest issue facing our criminal justice system… pic.twitter.com/jfM61VD8PF — ANI (@ANI) July 1, 2025