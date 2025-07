नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI यानि Employment Linked Incentive योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का लक्ष्य देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मकसद इस योजना के तहत अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देना है।

