'कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह', चुनावी रैली से पीएम मोदी का जोरदार प्रहार

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी के तहत किसी के विश्वास का पालन करना मुश्किल है और उन्होंने लोगों के धन को छीनने और इसे "चुनिंदा" लोगों के बीच वितरित करने की गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया। पीएम की टिप्पणी तब आई जब वह राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जिस दिन देश हनुमान जयंती मना रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में रामनवमी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया।



कांग्रेस ने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया

पीएम मोदी ने कहा, ''कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध हो गया है। राजस्थान इसका पीड़ित रहा है। इस बार रामनवमी पर पहली बार राजस्थान में शोभा यात्रा निकाली गई।'' उन्होंने कहा, "राजस्थान जैसे राज्य में जहां लोग राम-राम जपते हैं, कांग्रेस ने रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया।" रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में उनके द्वारा की गई 'धन के पुनर्वितरण' वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कांग्रेस और भारतीय गठबंधन इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने हर जगह मोदी को "गाली देना" शुरू कर दिया है।



