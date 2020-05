इन सवालों के अलावा कैसे वाले (How to) सवाल भी खूब सर्च हुए

coronavirus कोरोना वायरस दुनियाभर में 16 मार्च को सबसे अधिक सर्च हुआ। इससे 5 दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस वायरस को एक महामारी घोषित किया था। भारत में 27 मार्च को कोरोना वायरस काफी सर्च किया गया। भारत में जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में गूगल पर मार्च में सबसे ज्यादा coronavirus लोगों ने सर्च किया। हालांकि बिहार, मध्य प्रदेश और केरल में इसे बहुत कम सर्च किया गया।

Stories You May Like