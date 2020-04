देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के 941 नये मामले दर्ज किये जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 12 हजार के पार हो गई तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 37 अन्य लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 414 पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली: देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के 941 नये मामले दर्ज किये जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 12 हजार के पार हो गई तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 37 अन्य लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 414 पर पहुंच गया है।वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र में पुलिस ने कुछ लोगों को अनोखी सजा दी है।

#WATCH Maharashtra: Police made people, who violated lockdown for a morning walk, perform yoga in Bibvewadi area of Pune, early morning today. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/m5ooX6ixaN