MP में बड़ा हादसा, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान गिरी मंदिर की दीवार... नौ बच्चों की दर्दनाक मौत

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव में रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शाहपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में आज सुबह शिवलिंग निर्माण और कथा के दौरान कच्चे मकान की जर्जर दीवार ढहने से नौ बच्चों की दबने से मौत हो गई। वहीं, दो अन्य बच्चे घायल बताए गए हैं। सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री एवं रहली विधायक गोपाल भार्गव मौके पर पहुंच गए।



कथा के दौरान एकत्रित हुए थे श्रद्धालु

जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि सुबह शाहपुर मे शिवलिंग निर्माण और कथा के दौरान श्रद्धालु एकत्रित हुए। इसमें बच्चे भी शामिल हुए। अचानक शिवलिंग निर्माण स्थल पर लगे टेंट पर दीवार ढह गई, जिसमे दिव्यांश साहू, आशुतोष प्रजापति, प्रिंस साहू, वंश लोधी, नीतेश पटेल, ध्रुव यादव, पर्व विश्वकर्मा, दिव्यजय साहू और हेमंत की मौत हो गई।

Madhya Pradesh | 9 children died after being buried under the debris of a wall in Sagar. Some children are injured, and they are under treatment. All the debris has been removed from the site of the incident: Deepak Arya, Collector, Sagar



(Source - DIPR) pic.twitter.com/saKV2RKADv — ANI (@ANI) August 4, 2024