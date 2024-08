SC से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, फफक-फफक कर रो पड़ीं आतिशी, देखें वीडियो

नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। 17 महीने तक जेल में रहने के बाद, उन्हें शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल गई है। सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर से आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।अब वे जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें अफना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी।

मंत्री आतिशी ने इस मौके पर अपने भावुक विचार साझा किए। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा कि यह जमानत दिल्ली के छात्रों की जीत है, साथ ही यह सच्चाई की भी जीत है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने लाखों गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया।

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi breaks down as she remembers AAP leader Manish Sisodia



He has been granted bail by the Supreme Court in the Delhi Excise policy case. pic.twitter.com/eh9oib3uRp