राजनाथ सिंह से मिलीं मनु भाकर, रक्षा मंत्री बोले- आपके अविश्वसनीय प्रदर्शन से हर भारतीय उत्साहित

नेशनल डेस्क: पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री सिंह ने एक्स पर मनु भाकर के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि हर भारतीय "उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन से उत्साहित है।"



मनु भाकर से मिलकर बहुत खुशी हुई- राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत की शीर्ष निशानेबाज मनु भाकर से मिलकर बहुत खुशी हुई, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हर भारतीय उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन से उत्साहित है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"



Delighted to meet India’s ace shooter, Manu Bhaker, who scripted history at the Paris Olympics by wining two Bronze medals for the country. Every Indian is elated by her incredible performances. Best wishes for her future endeavours. pic.twitter.com/PIgMXQaxuf — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 8, 2024